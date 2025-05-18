Возле кладбища в Рязани грузовик насмерть сбил пенсионера

В Рязани мужчину возле кладбища насмерть сбил грузовик. Подробности ДТП сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Происшествие произошло в Южном промузле возле Воскресенского кладбища. По данным СМИ, мужчину сбил грузовик.

Предположительно, погиб пенсионер. Официальная информация не поступала.

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