В Рязани насмерть сбили человека

В Рязани 18 мая насмерть сбили человека. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».

По информации очевидцев, происшествие произошло около остановки «Поворот на завод Центролит». Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

Официальная информация не поступала.

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