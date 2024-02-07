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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Утром 7 февраля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщают местные мониторинговые каналы. 

Украинские СМИ сообщают о вылете российских боевых самолётов Ту-95 с аэродромов базирования. 

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