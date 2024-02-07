На главнуюНовости мира 07.02.2024 07:14 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 7info Утром 7 февраля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщают местные мониторинговые каналы. Украинские СМИ сообщают о вылете российских боевых самолётов Ту-95 с аэродромов базирования. Россияне требуют закрыть бар, в котором бармен публично занимался сексом — СМИ В Екатеринбурге банк выбивал долг из девушки, которая не брала кредит Наталья Суворова назначена зампредом правительства Рязанской области Кому 7 февраля будет помогать Ангел-хранитель? Необычные приметы дня ВСУ сбросили взрывчатку на автобус в Донецке Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребёнка в Рязани Эксперт рассказал, какие профессии исчезнут из-за развития искусственного интеллекта Павел Малков раскритиковал работу рязанского минспорта