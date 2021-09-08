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Среда, 8 сентября, 2021
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Воронежские маршрутчики вынуждены спать в своём транспорте

Кристина Белова
Воронежские маршрутчики вынуждены спать в своём транспорте

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Воронежские водители маршруток спят в своих автомобилях на конечных станциях, чтобы первыми выйти утром на маршрут. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на видео очевидцев.

Как говорят местные жители, около часа ночи маршрутчики съезжаются на одну из конечных остановок и ждут утра, поскольку именно в это время пассажиропоток наиболее прибылен. По словам одного из водителей, на такие меры приходится идти из-за невысокого заработка.

Жители Воронежа обеспокоены сложившейся ситуацией: недосып серьёзно подрывает безопасность пассажиров. В компании перевозчика ночующих маршрутчиков комментировать не стали.

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