«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»: где посмотреть в Рязани

Одной из главных новогодних премьер в России стала картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Естественно, что показывают этот фильм и в Рязани.

В городе несколько кинотеатров: «5 звёзд» в ТРЦ «Марко Молл», «Кинолюкс» в торговых централ «Малина» и «Барс», «Киномакс» в «Премьере», «Люксор» в «Круизе» и «Формула кино» в «Виктории Плазе». Везде можно посмотреть этот фильм.

При желании можно подобрать билеты практически на любое время. Самая низкая цена билетов 6 января, по данным из открытых источников, на утренние сеансы в «5 звёзд» — 330 рублей. А также в «Люксоре», где стоимость на 10 рублей больше. В среднем же цены начинаются от 400 рублей.

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Фильм рассказывает о приключениях девочки Элли и её необычных друзей в волшебной стране. Возрастное ограничение: 6+.

На момент написания статьи рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6.3.