Воскресенье, 8 января, 2023
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Волгожан возмутил депутат Долженко, утеплившийся от морозов в Дубае

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Депутат парламента Вологодской области Денис Долженко опубликовал фото с отдыха в Дубае, написал «Череповецкий информационный сайт».

Депутат пояснил, что прислушался к рекомендациям синоптиков и утеплился. Многих вологжан возмутили его действия.

«А ничего не смущает? Когда вся страна переживает за наших ребят, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов?» – спросил один из пользователей.

Долженко ответил, что каждый выбирает сам, как проводить новогодние каникулы.

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