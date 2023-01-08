Волгожан возмутил депутат Долженко, утеплившийся от морозов в Дубае

Депутат парламента Вологодской области Денис Долженко опубликовал фото с отдыха в Дубае, написал «Череповецкий информационный сайт».
Депутат пояснил, что прислушался к рекомендациям синоптиков и утеплился. Многих вологжан возмутили его действия.
«А ничего не смущает? Когда вся страна переживает за наших ребят, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов?» – спросил один из пользователей.
Долженко ответил, что каждый выбирает сам, как проводить новогодние каникулы.
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