Вокалисты Рязанского Дворца детского творчества успешно выступили на международном конкурсе в Петербурге

Воспитанники студии эстрадного вокала «L-Kids Music» Дворца детского творчества приняли участие в Международном вокальном конкурсе-фестивале «Звезда эстрады».

31 марта по 2 апреля в г. Санкт-Петербург проходил Международный вокальный конкурс-фестиваль «Звезда эстрады». На конкурс приехали участники со всей России и ближайшего зарубежья.

В состав жюри вошли музыкальные редакторы программ 1 канала: «Голос», «Голос. Дети», «Голос. 60+», «Главная сцена» и др. Экспертами было прослушано более 300 вокальных номеров в номинации «Эстрадный вокал». И лишь 27 из них стали победителями конкурса в разных возрастных категориях, среди них воспитанники студии эстрадного вокала «L-Kids Music» (рук. Никитина Л.Э.) Рязанского городского Дворца детского творчества.

По итогам конкурса Каменева София и дуэт «СОВИК» получили звание Лауреата l степени в номинациях «Эстрадный вокал» и «Эстрадный вокал. Ансамбль».

Лауреатом 2 степени стали Захарова Виктория, Каменева София, Захаров Лев в номинации «Эстрадный вокал».

Дипломантом 1 степени стал Власенко Иван в номинации «Эстрадный вокал».

В рамках конкурса руководитель студии «L-Kids Music» приняла участие в мастер-классе от певицы, педагога, актрисы мюзикла «Мамма Mia!», участницы телепроекта «Голос 2» на первом канале и эксперта музыкального шоу «Ну-ка все вместе» на телеканале «Россия 1» Этери Бериашвили.