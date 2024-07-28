Военкоры раскрыли детали засады на колонну ЧВК «Вагнер» в Африке

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил подробности засады на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали.

О нападении на вагнеровцев стало известно ночью 28 июля. Это произошло в районе города Кидаль. По предварительным данным, засаду устроили сепаратисты-туареги.

Как сообщается, число погибших – не менее 20 человек, среди них редактор телеграм-канала Grey Zone.

По данным военкоров, колонна двигалась к линии боя, чтобы помочь правительственным войскам этой страны. Песчаная буря оставила ее без прикрытия с воздуха. Утверждается, что нападавшие сбили вертолет Ми-24, который пытался помочь попавшим в засаду.

Среди «вагнеровцев» есть и пленные, которых сейчас пытаются обменять.