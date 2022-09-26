Военкора восхитило мужество смолян на Оскольском фронте

Военный корреспондент Герман Куликовский похвалил смолян, которые уже семь месяцев ведут непрерывные бои на Оскольском фронте при превосходящих силах противника, пишет Readovka67.

По его словам, бок о бок с уроженцами Смоленской области сражаются брянцы. Журналист восхитился мужеством, героизмом и профессиональными навыками бойцов.

«Когда-нибудь после победы вспомните про славных смоленских и брянских парней, они это заслужили», – отметил Куликовский.

Военкор подчеркнул, что гордиться дружбой со смоленскими военнослужащими и считает, что их подвиг будет записан огненными буквами на страницах славной военной истории России.