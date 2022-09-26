Понедельник, 26 сентября, 2022
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Военкора восхитило мужество смолян на Оскольском фронте

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Военный корреспондент Герман Куликовский похвалил смолян, которые уже семь месяцев ведут непрерывные бои на Оскольском фронте при превосходящих силах противника, пишет Readovka67.

По его словам, бок о бок с уроженцами Смоленской области сражаются брянцы. Журналист восхитился мужеством, героизмом и профессиональными навыками бойцов.

«Когда-нибудь после победы вспомните про славных смоленских и брянских парней, они это заслужили», – отметил Куликовский.

Военкор подчеркнул, что гордиться дружбой со смоленскими военнослужащими и считает, что их подвиг будет записан огненными буквами на страницах славной военной истории России.

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