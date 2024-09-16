Понедельник, 16 сентября, 2024

Водитель сбил мальчика и девочку на пешеходном переходе в Москве

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/mosgibdd77

Один ребенок погиб, другой получил серьёзные травмы в результате ДТП на северо-западе Москвы.

По предварительным данным, на улице Планерная, в районе дома 9, водитель автомобиля Toyota сбил мальчика и девочку на регулируемом пешеходном переходе.

13-летний мальчик скончался на месте происшествия, девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

На месте работу правоохранительных органов координирует и. о. заместителя прокурора округа Валентин Туз.

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