Водитель сбил мальчика и девочку на пешеходном переходе в Москве

Один ребенок погиб, другой получил серьёзные травмы в результате ДТП на северо-западе Москвы.

По предварительным данным, на улице Планерная, в районе дома 9, водитель автомобиля Toyota сбил мальчика и девочку на регулируемом пешеходном переходе.

13-летний мальчик скончался на месте происшествия, девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

На месте работу правоохранительных органов координирует и. о. заместителя прокурора округа Валентин Туз.