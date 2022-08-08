Водитель из Рязани пострадал в ДТП в Краснодарском крае

Nissan Almera и Toyota Camry столкнулись в Белореченском районе в минувшую субботу. Дорожная авария произошла на дороге посёлок Верхневеденеевский – станица Рязанская.

6 августа в 8 часов вечера сообщение о ДТП поступило на номер 112. Nissan управлял 56-летний житель Мостовского района, а за рулём Toyota был 32-летний рязанец. При столкновении получили травмы водитель Toyota и две пассажирки Nissan, их с различными травмами госпитализировали в травматологическое отделение Центральной районной больницы Белореченска.

На месте аварии работали две бригады скорой помощи, наряд ДПС и экипажи городского аварийно-спасательного отряда и ПСЧ-168. Подробности происшествия сообщил сайт «Огни Кавказа» со ссылкой на Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района.