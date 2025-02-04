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Происшествия

Во время Великой Отечественной войны сельчане украли самолет с деньгами

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Обозреватель «МК» Ева Меркачква изучила материалы уголовного дела в отношении жителей деревни Морозовка Пензенской области, которые украли деньги с потерпевшего крушение самолета во время Великой Отечественной войны.

Это произошло осенью 1941 года. Самолет перевозил перевозил банковское имущество и бухгалтерию авиационного завода №16 из Воронежа в Казань. В результате трагедии на борту никто не выжил.

«Мертвым уже ничем не поможешь, а нам деньги пригодятся», — рассудили деревенские жители.

В итоге они сразу не рассказали никому о находке. Весной 1942 года семеро жителей деревни предстали перед судом. Им вменили статьи «Подстрекательство, соучастие» и «Кража».

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Согласно материалам дела, жители деревни принесли похищенные деньги домой, а потом спрятали их в солому в погреб с целью сокрытия.

В итоге шестеро получили наказание: «подвергнуть лишению свободы сроком на 5 лет без поражения в правах». Еще одну женщину признали невиновной, поскольку деньги с самолета взял ее 12-летний сын и принес их домой. Эти деньги его мать на второй день отнесла органам власти.

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© Информационное агентство 7info

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