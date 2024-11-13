Во время конфликта на улице Быстрецкой в Рязани повреждён автомобиль

Вечером 12 ноября, около 22:40, в полицию поступило сообщение от жителей дома № 20, корпус 3, по улице Быстрецкой в Рязани о конфликте во дворе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и участковые.

Полицейские быстро пресекли ссору, выяснив, что конфликт носил бытовой характер и возник между 37-летним жильцом дома и его знакомой. В ходе инцидента был поврежден припаркованный автомобиль «Лада».

Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции. Дебошира привлекут к ответственности. Проводится проверка по факту повреждения автомобиля.