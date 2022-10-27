Во Владимирской области состоялась отправка мобилизованных бойцов СВО

Во Владимирской области состоялась отправка мобилизованных к местам выполнения боевых задач в зоне СВО, сообщает телеграм-канал администрации региона.

Проводить земляков, отправляющихся к месту службы, пришли представители местной власти, духовенства, ветеранских организаций, артисты.

В сообщении отмечается, что уезжающие настроены оптимистично, желают друг другу победы. Семьи и друзья ждут возвращения мужчин.

Дмитрий Лызлов, исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области, отметил, что защита Родины — честь и слава солдата. Чиновники же обещают защищать и помогать близким солдат.

Фото: t.me/region33vladimir

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