Четверг, 27 октября, 2022
7info

Во Владимирской области состоялась отправка мобилизованных бойцов СВО

На главнуюНовости мира
Фото: t.me/region33vladimir

Во Владимирской области состоялась отправка мобилизованных к местам выполнения боевых задач в зоне СВО, сообщает телеграм-канал администрации региона.

Проводить земляков, отправляющихся к месту службы, пришли представители местной власти, духовенства, ветеранских организаций, артисты.

В сообщении отмечается, что уезжающие настроены оптимистично, желают друг другу победы. Семьи и друзья ждут возвращения мужчин.

Дмитрий Лызлов, исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области, отметил, что защита Родины — честь и слава солдата. Чиновники же обещают защищать и помогать близким солдат.

Во Владимирской области состоялась отправка мобилизованных бойцов СВО
Фото: t.me/region33vladimir

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/