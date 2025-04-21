Внучка экс-президента Узбекистана Мариам Тилляева примет участие в реалити-шоу ТНТ «Мастер игры»

Телеканал ТНТ продолжает раскрывать участников нового психологического реалити-шоу «Мастер игры» (16+). В проекте примет участие Мариам Тилляева – внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Но статус и происхождение здесь не дадут никаких преимуществ – в реалити, где побеждают хитрость, стратегия и умение держать удар, каждый игрок сам выбирает свою тактику.

Мариам росла и обучалась за пределами Узбекистана, но последнее время жила на родине. Девушка активно занимается общественной деятельностью, развивает социальные проекты, выступает за права женщин и ведёт фэшн-блог. Однако участие в реалити станет для неё совершенно новым опытом – здесь не будет привычных правил и прогнозируемого сценария, а каждый день может стать решающим.

Мариам Тилляева: «Я привыкла бороться за идеи, но «Мастер игры» – это совсем другой вызов. Здесь ты борешься не за что-то, а с кем-то. Никогда не знаешь, кто скажет тебе «я с тобой», а через час проголосует против. Это не про силу или статус, а про психологию, интуицию и способность доверять себе».

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По правилам шоу 22 участника заселяются на роскошную виллу в Марокко, где их ждут испытания и психологическая игра. Среди них есть «тёмные» – три человека, которые скрывают свою роль, устраняют соперников и ведут двойную игру. Остальные – «светлые», их задача – вычислить предателей и сохранить команду. В каждом выпуске игроки проходят испытания, зарабатывают деньги в общий банк, а затем решают, кто должен покинуть проект. Один участник покидает реалити-шоу по решению «тёмных», второй по итогам голосования за круглым столом. Победит тот, кто сумеет просчитать всех – или перехитрить даже самых сильных соперников, ведь, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно.

Ранее ТНТ уже объявил первых участников реалити-шоу. В числе игроков актёры Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, фрейлина Филиппа Киркорова Марго Овсянникова, продюсер Александр Толмацкий, а также шесть экстрасенсов, известных по проекту «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Кроме того, роль «Мастера игры» исполнит Юрий Колокольников – звезда «Мастера и Маргариты», «Последнего Ронина» и «Белого Лотоса», а джокером, нарушающим привычный ход событий игры, станет народный артист, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.