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В понедельник, 10 мая в Сочи прошел гала-матч Ночной хоккейной лиги. На лед вышли «Легенды хоккея» — в состав вошли президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, и команда НХЛ, в число хоккеистов которой уже девятый раз вошел президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.

Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче и содержательнее — вы подаете замечательный пример миллионам людей. Спасибо вам за это! — обратился к участникам президент России перед началом матча.

После торжественной речи Владимир Путин вручил Олегу Смирнову орден «За Верность любительскому хоккею». Это очень важная награда, которая доказывает высокий уровень работы Олега Смирнова в сфере любительского хоккея. Олег Смирнов забросил последнюю шайбу в гала-матче, который закончился победой «Легенд Хоккея» со счетом 13:9.

Владимир Путин забросил восемь шайб, Олег Смирнов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В составе судейской бригады работал рязанский рефери Алексей Виноградов.

СПРАВКА: Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов является региональным представителем с момента основания Лиги, возглавляет Федерацию хоккея Рязанской области, играет в команде «Администрация города Рязани», а также не пропустил ни одного Гала-матча в качестве игрока. За время его работы количество участников Ночной лиги в регионе увеличилось с 150 до 604 человек, а команд — с 7 до 29. Общее количество хоккеистов-любителей в регионе достигло полутора тысяч. Благодаря Смирнову Рязань называют столицей любительского хоккея России.