Владимир Путин наградил Олега Смирнова первым в истории ночной лиги орденом «За верность хоккею» имени А. Якушева

В понедельник, 10 мая в Сочи прошел гала-матч Ночной хоккейной лиги. На лед вышли «Легенды хоккея» — в состав вошли президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, и команда НХЛ, в число хоккеистов которой уже девятый раз вошел президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.
После торжественной речи Владимир Путин вручил Олегу Смирнову орден «За Верность любительскому хоккею». Это очень важная награда, которая доказывает высокий уровень работы Олега Смирнова в сфере любительского хоккея. Олег Смирнов забросил последнюю шайбу в гала-матче, который закончился победой «Легенд Хоккея» со счетом 13:9.
Владимир Путин забросил восемь шайб, Олег Смирнов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В составе судейской бригады работал рязанский рефери Алексей Виноградов.
СПРАВКА: Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов является региональным представителем с момента основания Лиги, возглавляет Федерацию хоккея Рязанской области, играет в команде «Администрация города Рязани», а также не пропустил ни одного Гала-матча в качестве игрока. За время его работы количество участников Ночной лиги в регионе увеличилось с 150 до 604 человек, а команд — с 7 до 29. Общее количество хоккеистов-любителей в регионе достигло полутора тысяч. Благодаря Смирнову Рязань называют столицей любительского хоккея России.