Сергей Турта, владелец компании «Эковакино», кефир производства которой оказался в холодильнике у президента России Владимира Путина, рассказал о поставках в Кремль. Турта отметил в интервью изданию «Подъём», что предполагал, для кого закупается продукция.

По его словам, номенклатура, объёмы поставок и контроль процесса закупок указывали на то, что товары приобретаются для высшего руководства страны. Он также отметил, что кефир, поставляемый в Кремль, идентичен тому, что доступен потребителям на полках магазинов.

Отвечая на вопрос о возможном росте продаж после выхода фильма о Владимире Путине, где фигурирует продукция его бренда, Турта заявил, что не рассчитывает на резкие изменения. Предприниматель отметил, что для него на сегодняшний день важно стабильное развитие бизнеса, семья и передача управления предпритием следующему поколению.

«Будет рост или нет — я продолжу работать, — сказал он. Реклама

Напомним, после выхода в эфир фильма «Москва. Кремль. Путин. 25 лет» зрители обратили внимание, что глава государства хранит в холодильнике кефир «Эковакино». Его производит предприятие «Вакинское Агро», которое находится в Рыбновском районе.