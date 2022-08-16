7info

ВКС поставлена задача не допустить нарушения границы британским самолётом-разведчиком

Российским ВКС поставлена задача не допустить нарушения границы самолётом-разведчиком. Об этом, со ссылкой на министерство обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Заявку на пролёт самолета-разведчика RC-135 по маршруту, часть которого находится на территории России, подала Британия. Минобороны РФ расценивает ситуацию как сознательную провокацию.

Воздушно-космическим силам поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства страны. Ответственной за возможные последствия спланированной провокации будет Великобритания, заявили представители Минобороны РФ.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7