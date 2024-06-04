Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал новый пост в своем телеграм-канале, посвященный украинскому вопросу.

Володин подчеркнул, что решение украинского кризиса невозможно без участия России. Он отметил, что количество участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии сокращается. Так, Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции из-за отсутствия России. СМИ сообщили, что правительство Эр-Рияда приняло такое решение, поскольку Россия не примет участия в мероприятии.

Ранее аналогичное решение принял Китай, заявив через МИД КНР, что повестка конференции не соответствует требованиям Пекина и общим ожиданиям мирового сообщества. Кроме того, даже союзники Вашингтона, такие как Австралия, понижают уровень своего участия: вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов.

Володин добавил, что это решение имеет глубокий смысл, подчеркнув, что на встрече будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого, по его словам, уже закончились. Зеленского политик назвал «умственным инвалидом».

Володин раскритиковал политику Вашингтона и Брюсселя, обвиняя их в лицемерии и двойных стандартах. Он отметил, что, с одной стороны, США и Евросоюз призывают к мирному урегулированию, а с другой — разрешают киевскому режиму наносить удары по территории России.

В заключение Володин заявил, что любые попытки навязать России решения, принятые на конференциях, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал.