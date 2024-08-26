Виталий Артёмов проверил готовность к Дню города

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел еженедельный объезд городских территорий, чтобы проконтролировать ход благоустройства и подготовки к Дню города. Об этом сообщается на сайте администрации.
В фокусе внимания оказался Нижний городской парк, который готовят к открытию осенью этого года. Парк является ключевой локацией Большого пешеходного маршрута, инициатором создания которого стал губернатор Павел Малков.
Также Виталий Артёмов проверил работы на улице Горького, где завершился ремонт коммуникаций системы отопления. Улица будет полностью открыта для движения транспорта до начала празднования Дня города.