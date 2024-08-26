Виталий Артёмов проверил готовность к Дню города

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел еженедельный объезд городских территорий, чтобы проконтролировать ход благоустройства и подготовки к Дню города. Об этом сообщается на сайте администрации.

В фокусе внимания оказался Нижний городской парк, который готовят к открытию осенью этого года. Парк является ключевой локацией Большого пешеходного маршрута, инициатором создания которого стал губернатор Павел Малков.

«Работы в самом разгаре, осенью состоится открытие. Это одна из ключевых локаций Большого пешеходного маршрута, создаваемого в Рязани по инициативе губернатора Павла Викторовича Малкова», – отметил глава администрации на своих страницах в социальных сетях.

Также Виталий Артёмов проверил работы на улице Горького, где завершился ремонт коммуникаций системы отопления. Улица будет полностью открыта для движения транспорта до начала празднования Дня города.