Вирус Марбург: ждать ли в России?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в Руанде подтвердили распространение вируса Марбург, который известен высоким уровнем летальности среди заболевших.

Владимир Никифоров, д. м. н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, рассказал об особенностях распространения вируса. Пресс-релиз медучреждения поступил в редакцию 7info.

«Так как Вирус Марбург воздушно-капельным путем не передается, соответственно, не может быть ни эпидемии, ни пандемии. Это эндемичное заболевание. Помните разговоры о вирусе Эбола в 2014 году? И где мы, а где Эбола? Заявления ВОЗ абсолютно безграмотны с точки зрения эпидемиологической науки», — отметил Владимир Никифоров.

О патогенезе и эпидемиологии заболевания рассказал Иван Коновалов, к. м. н., заместитель декана педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

— Это тяжелая геморрагическая лихорадка, вызываемая соответствующим вирусом и имеющая определенное сходство с инфекцией, которая вызывается вирусом Эбола, — сообщил Коновалов.

По его словам, заболевшие испытывают геморрагический синдром, с желтухой и поражением внутренних органов, кровотечениями, вплоть до летальных исходов.

Болезнь имеет характер эндемического распространения, то есть она эндемична в основном для территории Африки. Теоретически завозной случай возможен, поэтому следует контролировать ситуацию, отметил врач.