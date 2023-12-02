Вильфанд предупредил россиян об аномальных холодах

На следующей неделе в некоторых российских регионах ожидается мороз до 54 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, чьи слова привел МК.

Специалист уточнил, что особенно холодно будет в Якутии. В Хабаровском крае, ХМАО и ЯНАО прогнозируют до минус 40 градусов.

Аномальные морозы ожидаются и в Центральной России. Так, 5 и 6 декабря температура опустится до минус 23 градусов, что на 12 градусов ниже нормы.

В Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе будет до минус 30 градусов.