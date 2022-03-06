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Воскресенье, 6 марта, 2022

Вильфанд предупредил о сильных морозах в Центральной России из-за ультраполярного вторжения

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Вильфанд предупредил о сильных морозах в Центральной России из-за ультраполярного вторжения

Александр Ильин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости о сильных морозах в марте из-за ультраполярного вторжения. 

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Ультраполярное вторжение — редкий природный процесс, который вызывает аномальное похолодание. Он формируется воздушными массами из наиболее холодных регионов страны. 

По словам Вильфанда, погода изменится с 9 марта. Сначала ультраполярное вторжение начнётся в Сибири, затем через Урал перейдёт в Европейскую часть России и Поволжье. 

В результате температура воздуха опуститься на 7-12 градусов ниже нормы. Тем не менее, как отметил синоптик, в начале весны такое явление происходит часто.

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