Вильфанд предупредил о сильных морозах в Центральной России из-за ультраполярного вторжения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости о сильных морозах в марте из-за ультраполярного вторжения.

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Ультраполярное вторжение — редкий природный процесс, который вызывает аномальное похолодание. Он формируется воздушными массами из наиболее холодных регионов страны.

По словам Вильфанда, погода изменится с 9 марта. Сначала ультраполярное вторжение начнётся в Сибири, затем через Урал перейдёт в Европейскую часть России и Поволжье.

В результате температура воздуха опуститься на 7-12 градусов ниже нормы. Тем не менее, как отметил синоптик, в начале весны такое явление происходит часто.