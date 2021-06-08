Виктор Золотов открыл в Рязани новое здание регионального управления Росгвардии

Во вторник, 8 июня, в Рязани открыли новое здание регионального управления Росгвардии и центр лицензионно-разрешительной работы. Объекты осмотрели губернатор Николай Любимов и главнокомандующий войск национальной гвардии Виктор Золотов.
Новое трехэтажное здание находится в центре города — на пересечении улиц Ленина и Почтовой. По словам сотрудника Росгвардии, новый центр позволяет полностью удовлетворить потребности граждан.
Первым посетителем в новом здании стал Виктор Золотов. Ему предложили взять талон в терминале и пройти к окошку №1 для получения нужной услуги.
Главнокомандующему войск и губернатору Рязанской области провели экскурсию по зданию. Так, внутри есть специализированное помещение для технических средств. Там работают с добровольно сданным, изъятым и конфискованным оружием с целью выявления в них признаков переделки. Один из сотрудников продемонстрировал Золотову методы работы данной техники.
Главнокомандующий подчеркнул, что новое здание — одно из самых лучших помещений для росгвардейцев.
Губернатор Рязанской области также поразился архитектурой нового здания. Он поблагодарил Виктора Золотова за оказанную поддержку.
Руководитель Росгвардии и глава региона вручили отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды.
В ходе рабочей поездки Виктор Золотов также посетил Аллею Героев, где возложил цветы к памятнику военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга.