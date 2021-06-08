Виктор Золотов открыл в Рязани новое здание регионального управления Росгвардии

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Во вторник, 8 июня, в Рязани открыли новое здание регионального управления Росгвардии и центр лицензионно-разрешительной работы. Объекты осмотрели губернатор Николай Любимов и главнокомандующий войск национальной гвардии Виктор Золотов.

Новое трехэтажное здание находится в центре города — на пересечении улиц Ленина и Почтовой. По словам сотрудника Росгвардии, новый центр позволяет полностью удовлетворить потребности граждан.

— Для приема рязанцев выделили весь первый этаж. Тут разместили офисную мебель, телевизоры и канцелярские принадлежности. Простых граждан готовы принимать шесть окон, еще одно будет работать для юридических лиц. Здесь же расположены два терминала электронной очереди, — рассказал замначальника управления Игорь Куликов.

Первым посетителем в новом здании стал Виктор Золотов. Ему предложили взять талон в терминале и пройти к окошку №1 для получения нужной услуги.

Главнокомандующему войск и губернатору Рязанской области провели экскурсию по зданию. Так, внутри есть специализированное помещение для технических средств. Там работают с добровольно сданным, изъятым и конфискованным оружием с целью выявления в них признаков переделки. Один из сотрудников продемонстрировал Золотову методы работы данной техники.

Главнокомандующий подчеркнул, что новое здание — одно из самых лучших помещений для росгвардейцев.

— Вместе с новым домом вы получили и новые возможности для качественного выполнения всех возложенных на вас задач. За почти три года в войсках провели большую работу по развитию инфраструктуры, улучшению условий размещения подразделений и повышению качества обслуживания населения, — подчеркнул Золотов.

Губернатор Рязанской области также поразился архитектурой нового здания. Он поблагодарил Виктора Золотова за оказанную поддержку.

— Парадная архитектура вашего нового здания впечатляет всех проходящих по центру Рязани. Удивительно, что оно сохранилось до наших дней. В этом году завершилась его реконструкция. Многие не верили, что за такой короткий срок можно провести настолько серьезную работу, — отметил Николай Любимов.

Руководитель Росгвардии и глава региона вручили отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды.

В ходе рабочей поездки Виктор Золотов также посетил Аллею Героев, где возложил цветы к памятнику военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга.