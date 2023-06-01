Четверг, 1 июня, 2023
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Видеосервис Wink представил премьеры июня

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Долгожданное лето — это время ярких эмоций, запоминающихся приключений, теплых встреч и беззаботных прогулок. Подборка июньских премьер в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») станет источником вдохновения для тех, кто хочет начать его с правильным настроением. В киноплейлисте зрителей ждут добрые семейные мультфильмы, стильная историческая драма, криминальный боевик, психологический триллер и настоящая комедия из жизни.

Отечественная картина «Юра-дворник» (12+) основана на реальных событиях. Оставшись без работы в столице, фотограф Роман (Денис Власенко) возвращается в родную Уфу и встречает там дворника Юру (Антон Кузнецов), который из-за мошенников оказался в долгах. Рома решает помочь ему: снимает стильную фотосессию и с помощью монтажа ставит фото на обложку глянцевого журнала. Юра становится знаменитостью, отдает все долги и участвует в шоу на ТВ, а Рома превращается в звездного продюсера. Но останутся ли герои сами собой, примерив новые роли? Увидеть эту драмеди в видеосервисе можно с 9 июня.

Комедия «Беспринципные в деревне» (16+) расскажет, как отметить юбилей по-генеральски. Казалось бы, вот он, беспроигрышный формат: поехать в деревню и предаться всем традиционным развлечениям — от бани до рыбалки. Но избалованные столичной жизнью гламурные москвичи не готовы принять такой вызов, ругаются не только между собой, но еще и с местными жителями. Деревенский праздник в одном шаге от войны миров. Увидеть это своими глазами уже можно в Wink.

Видеосервис Wink представил премьеры июня

Для семейного просмотра Wink приготовил целый фейерверк сюжетов, среди которых три мультпремьеры. Героиня российского мультфильма «Яга и книга заклинаний» (6+) — вовсе не сварливая старуха-колдунья, а милая рыжеволосая девушка. Яга живет в избушке где-то на болотах Тридевятого царства и мечтает из начинающей колдуньи вырасти в настоящую волшебницу. Для этого ей нужно вернуть себе книгу заклинаний, похищенную много лет назад злобной конкуренткой Белладонной. Посмотреть эту магическую историю можно с 8 июня.

В центре семейного французского мультфильма «Эрнест и Селестина: новые приключения» (6+) — еще одна звериная история. Эрнест — медведь, а Селестина — мышка, а связывает их не только большая дружба, но и горячая любовь к музыке. Героев придумала бельгийская художница Габриэль Венсан еще в 1981 году, и с тех пор они пережили много приключений. Теперь им предстоит отправиться в родной город Эрнеста, чтобы вернуть его жителям волшебство музыки, ведь по какой-то причине она там уже много лет запрещена. Удастся ли это друзьям, зрители узнают 16 июня.

Действие фильма «Детство Чика» (12+) происходит на рубеже 1940–1950-х годов в солнечной Абхазии. Картина снята по мотивам цикла повестей Фазиля Искандера. Подросток Чик — обычный советский школьник, чья жизнь наполнена шалостями и озорством. Неожиданный арест отца меняет детское сознание, обостряя новые чувства и переживания. Но жизнелюбивый характер помогает Чику справиться с этим непростым опытом. В Wink фильм доступен с 1 июня.

Видеосервис Wink представил премьеры июня

«Рок Дог 3: Битва за бит» (6+) — это третья и заключительная часть китайско-американской мультипликационной франшизы про собаку-рокера. Все сходят с ума от нового музыкального шоу «Битва за бит» (что-то вроде «Голоса» для зверей), кроме мастифа Боуди. Но неожиданно ему приходится заменить одного из членов жюри, легендарного рокера Белого Кота Ангуса, и стать наставником начинающей рок-группы. Броуди зовет на помощь старых друзей и вместе они добавляют шоу еще больше огня и задора. Мультфильм уже доступен для просмотра.

Остросюжетные киноновинки соберут у экрана взрослую часть семьи. Начать можно с российско-ливанской драмы «Гнев» (16+). Ее главная героиня, молодая ливанка Ида (Джулия Кассар) живет в деревне. Во время войны погибает ее брат, а мать, не справившись с горем, начинает пить. Девушка бежит в город, где встречает мужчину-француза. Казалось бы, любовь может вылечить все раны. Но очень скоро она превращается не просто в столкновение культур, а в насилие: из одного круга ада Ида переходит в другой. Но спасение есть. В чем оно заключается, зрители узнают 6 июня.

Французский исторический экшн «Банды Парижа» (18+) переносит зрителя в начало ХХ века, когда в каждом большом городе действовала своя банда, и Париж не исключение. «Апаши» — реально существовавшее криминальное сообщество, державшее в страхе весь город. В его сердце проникает отчаянная девушка Билли (Алис Исааз), чтобы отомстить за смерть брата. Билли готова разобраться с каждым бандитом, включая самого главного. Но неожиданно влюбляется в лидера «Апашей». Какое чувство победит — любовь или месть? Фильм доступен в Wink с 29 июня.

Американский фантастический боевик «Миссия ассасина» (18+) — это последний фильм, в котором снялся Брюс Уиллис, объявивший о завершении 43-летней карьеры в 2022 году. Посмотреть его стоит хотя бы ради этого. Уиллис играет, конечно, агента спецслужбы. Его герой Валмора работает в подразделении, которое участвует в экспериментальной военной программе. Там же работал и муж главной героини Алексы (Номзамо Мбата). В результате ранения он впал в кому, а Алекса, пытаясь понять, как это произошло, раскрывает страшный секрет. Какой именно, Wink покажет 4 июня.

Среди июньских премьер есть и любимое зрителями кино с южнокорейскими корнями. Шпионский триллер «Охота» (18+) стал первой режиссерской работой Ли Джон-Джэ из «Игры в кальмара». Фильм возвращает зрителя в 1980-е годы, когда двум разведчиками нужно было найти организаторов покушения на главу государства, совершенного во время визита в Вашингтон. Напарники давно знакомы, но отношения складываются настолько непросто, что они начинают подозревать друг друга. Кто же на самом деле предатель, зрители узнают 15 июня.

Видеосервис Wink представил премьеры июня

Драма «Возвращение в Сеул» (18+), участник программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля 2022 года, рассказывает о непростых семейных отношениях и поисках идентичности. Фредерика Бенуа, или Фредди, как зовут ее родные, (Пак Чи Мин) — кореянка, выросшая во Франции в приемной семье. В 25 лет она впервые едет на историческую родину, чтобы найти биологических родителей. В центре усыновления она узнает, что родная мать отказалась от встречи с ней, а отец и его вторая семья оказываются совсем чужими людьми из другого непонятного мира. Фильм уже доступен в Wink.

Кстати, премьеры ждут и поклонников сериалов из линейки Wink Originals. Уже 20 июня стартует показ комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво» (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли. Метаморфоза нерадивого оперуполномоченного подмосковного ОВД уже покорила кинокритиков на 45-м Московском международном кинофестивале и совсем скоро будет доступна зрителям видеосервиса.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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