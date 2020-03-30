В Рязани дезинфицируют Первомайский рынок

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В Рязани проводят дезинфекцию Первомайского рынка. Видео с места размещено в паблике Новости Рязани ВКонтакте.



Напомним также, что вечером в понедельник, 30 марта, в Рязани начнут дезинфекцию всего города из-за коронавируса.

