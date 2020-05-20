РязГМУ проводит виртуальный День открытых дверей

В этом году Рязанский медицинский университет имени академика Павлова проводит виртуальный День открытых дверей. Видеорассказ о вузе появился на его канале в Ютубе.
Посмотрев ролик, зрители смогут узнать о РязГМУ, о предстоящей учёбе, направлениях научных исследований и о многом другом. Виртуальную экскурсию по вузу провёл ректор, доктор медицинских наук, профессор Роман Калинин.
Информацию о поступлении можно найти на сайте университета.
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