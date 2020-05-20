Среда, 20 мая, 2020
13.5 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

РязГМУ проводит виртуальный День открытых дверей

7info
-

В этом году Рязанский медицинский университет имени академика Павлова проводит виртуальный День открытых дверей. Видеорассказ о вузе появился на его канале в Ютубе. 

Посмотрев ролик, зрители смогут узнать о РязГМУ, о предстоящей учёбе, направлениях научных исследований и о многом другом. Виртуальную экскурсию по вузу провёл ректор, доктор медицинских наук, профессор Роман Калинин.

Информацию о поступлении можно найти на сайте университета

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Для поступления в РГУ им. С.А.Есенина не потребуется подлинник аттестата

Новости Рязани
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина в 2020 году разработает дополнительные механизмы подачи  электронных документов от абитуриентов. Помимо ставшей традиционной формы подачи  документов по электронной...
Узнать больше

На посту ДПС в Рязани водитель наехал на инспектора и пытался скрыться

Новости Рязани
Днём в среду, 20 мая, на посту ДПС ГИБДД «Солотчинский» в Рязани водитель наехал на инспектора и попытался скрыться. Об этом сообщила...
Узнать больше

В больнице имени Семашко в Рязани ремонтируют один из корпусов

Новости медицины
В больнице им. Семашко идёт ремонт корпуса №5. Об этом сообщается в группе больницы в ВК.  Из-за пандемии коронавируса...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На посту ДПС в Рязани водитель наехал на инспектора и пытался скрыться

Новости Рязани
Днём в среду, 20 мая, на посту ДПС ГИБДД «Солотчинский» в Рязани водитель наехал на инспектора и попытался скрыться. Об этом сообщила...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 92 случая COVID-19

COVID-19
В среду, 20 мая, стало известно ещё о 92 случаях заражения коронавирусом в Рязанской области. Об этом сообщает опергруппа правительства.
Узнать больше

Рязанцам рассказали, как оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Новости Рязани
С 20 мая в России начинается приём заявок на выплаты родителям, имеющим детей от 3 до 7 лет. Заявления принимаются на портале...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Праздники и фестивали

Акценты
Рязанская земля славится своими яркими и разнообразными праздниками. На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А...
Узнать больше

Открытие школ в разных странах мира в условиях пандемии COVID-19

Акценты
15 мая школьникам России были выставлены отметки за четвёртую четверть и формально в стране объявлены летние каникулы. В Рязанской области дети продолжают образовательный процесс...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+