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Рязанский митрополит рассказал, как избавиться от игромании

Очередной темой рубрики «Слово архипастыря» на сайте Рязанской епархии стала игровая зависимость. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, как от неё избавиться. 

По словам Марка, всем детям свойственно играть, плохого в этом ничего нет. Но иногда возникает игровая зависимость, которая может стать опасной. Священник считает, что таким образом, человек пытается уйти от проблем реального мира, заменить его виртуальным. Помочь ему могут окружающие люди – семья, друзья. Ну а самое главное – это молитва.

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