Рязанцы обманули редакторов «Давай поженимся»

В очередном выпуске шоу «Давай поженимся!» на Первом канале произошёл скандал. Вместо Дмитрия, разнорабочего с хлебного завода из Рязани приехал другой человек.



Сначала был показан ролик жениха. У людей в студии после этого возникли вопросы, так как пришедший был совсем не похож на человека из видео. После этого мужчина начал рассказывать «свою историю», ему задавали вопросы.



Затем мужчину назвали лже-Дмитрием. Редактор передачи сообщила, что это самый вопиющий случай за пять лет, что она работает на шоу. Выяснилось, что на запись программы решил приехать друг Дмитрия.



Участника из Рязани можно увидеть приблизительно в середине видео. Он пришёл не один, а с товарищем.



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