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ФК «Рязань» выиграл в гостях у молодёжи «Химок»

В четверг, 1 августа, ФК «Рязань» провёл очередной матч в рамках Первенства России по футболу среди клубов группы «Центр» Второго дивизиона. В гостях рязанцы встречались с молодёжным составом «Химок» и добились победы – 2:0. 

Оба мяча на свой счёт записал нападающий Владислав Мещеряков.

Для рязанской команды эта победа стала первой в стартовавшем недавно турнире. После трёх матчей в активе «горожан» четыре набранных очка и седьмое место в турнирной таблице.

Следующую игру «Рязань» проведёт 9 августа в Раменском против местного «Сатурна».

Фото и видео: ФК «Химки-М»

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