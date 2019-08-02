ФК «Рязань» выиграл в гостях у молодёжи «Химок»

В четверг, 1 августа, ФК «Рязань» провёл очередной матч в рамках Первенства России по футболу среди клубов группы «Центр» Второго дивизиона. В гостях рязанцы встречались с молодёжным составом «Химок» и добились победы – 2:0.



Оба мяча на свой счёт записал нападающий Владислав Мещеряков.



Для рязанской команды эта победа стала первой в стартовавшем недавно турнире. После трёх матчей в активе «горожан» четыре набранных очка и седьмое место в турнирной таблице.



Следующую игру «Рязань» проведёт 9 августа в Раменском против местного «Сатурна».



Фото и видео: ФК «Химки-М»