Ветеринар объяснил, почему кошки ходят мимо лотка

Некоторые кошки начинают ходить мимо лотка, испытывая страх быть выброшенными, рассказал News.ru ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, это поведение связано с пометкой территории, чтобы в случае чего вернуться в знакомое место. Кроме того, это может говорить о желании кошки привлечь внимание хозяев, а также о возможных проблемах со здоровьем.

Ветеринар подчеркнул, что игнорирование лотка может быть сигналом стресса или физического недомогания у питомца.

«Кошка может начать ходить где попало, если чувствует, что к ней относятся недостаточно внимательно или испытывает страх потерять дом. В любом случае лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить проблемы со здоровьем», — отметил специалист.

Шеляков рекомендует владельцам обращать внимание на подобное поведение и своевременно показывать питомца ветеринару для выявления возможных заболеваний или снижения стресса.