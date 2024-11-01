Ветеринар объяснил, почему кошки ходят мимо лотка

Некоторые кошки начинают ходить мимо лотка, испытывая страх быть выброшенными, рассказал News.ru ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
По словам специалиста, это поведение связано с пометкой территории, чтобы в случае чего вернуться в знакомое место. Кроме того, это может говорить о желании кошки привлечь внимание хозяев, а также о возможных проблемах со здоровьем.
Ветеринар подчеркнул, что игнорирование лотка может быть сигналом стресса или физического недомогания у питомца.
Шеляков рекомендует владельцам обращать внимание на подобное поведение и своевременно показывать питомца ветеринару для выявления возможных заболеваний или снижения стресса.