Пятница, 1 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Ветеринар объяснил, почему кошки ходят мимо лотка

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Некоторые кошки начинают ходить мимо лотка, испытывая страх быть выброшенными, рассказал News.ru ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, это поведение связано с пометкой территории, чтобы в случае чего вернуться в знакомое место. Кроме того, это может говорить о желании кошки привлечь внимание хозяев, а также о возможных проблемах со здоровьем.

Ветеринар подчеркнул, что игнорирование лотка может быть сигналом стресса или физического недомогания у питомца.

«Кошка может начать ходить где попало, если чувствует, что к ней относятся недостаточно внимательно или испытывает страх потерять дом. В любом случае лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить проблемы со здоровьем», — отметил специалист.

Шеляков рекомендует владельцам обращать внимание на подобное поведение и своевременно показывать питомца ветеринару для выявления возможных заболеваний или снижения стресса.

Новости рубрики
Новости мира

Почему ВСУ не оставляют попыток прорваться в Брянск: ответ эксперта

ВСУ не оставляют попыток прорваться в Брянскую область, чтобы отвлечь внимание от своего бедственного...
Новости мира

Российский удар по штабу ВСУ в Харькове: ракеты попали по штабу ВСУ и наёмникам

Удар пришелся на бывшую академию МВД, переоборудованную под штаб ВСУ, где, как сообщается, также находились казармы для иностранных специалистов и наемников.
Новости мира

Военкоры рассказали подробности атаки ВСУ на Брянскую область

Украинские диверсанты пытались прорваться в воскресенье сквозь границу в Брянской области, пишет телеграм-канал «Операция...