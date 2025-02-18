Ветераны — железнодорожники Ряжска провели патриотическую акцию для школьников

В преддверии Дня защитника Отечества ветераны-железнодорожники Ряжского узла провели патриотическую акцию «Мы – потомки победителей» для учащихся 8-х классов районной школы № 4. В мероприятии приняли участие 60 человек. Школьники и бывшие работники стальной магистрали принесли портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла и поделились историями об их подвигах.

Кроме того, ветераны – железнодорожники рассказали о своей работе по оказанию поддержки военнослужащим – участникам специальной военной операции. «Серебряные» волонтеры активно участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут шерстяные вещи, закупают медикаменты и продукты питания.

В завершении встречи представители разных поколений совместно исполнили известные песни военных лет.