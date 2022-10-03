Ветеран ВОВ из Сасово обратился к призывникам, которые отправляются в зону СВО

Уроженец Донецкой области, ветеран Великой Отечественной войны Александр Александрович Осипов написал письмо-обращение к тем, кто сегодня отправляется в зону специальной военной операции.

Сейчас 96-летний ветеран проживает в Сасово. В Великую Отечественную войну Александр Александрович начинал свой боевой путь с Украины, где восстанавливал связь.

Письмо от Александра Александровича зачитывает Михаил Комаров. Видео опубликовано в Telegram канале губернатора Рязанской области Павла Малкова.

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«Никогда бы не поверил, что снова увижу боевые действия, страдания людей и фашизм, с которым уже сталкивался тогда, в 41-45-ом годах. Снова война, и снова на той же территории. Особенно больно, что всё это происходит на моей малой родине. Ведь родился я в Донецкой области. Тогда у нас была одна большая страна. Мы не разделялись на русских, украинцев, узбеков, казахов и другие национальности. Мы были одной большой семьёй. Поэтому и смогли пройти через все преграды и потери. А сейчас кровью обливается сердце за наших братьев из Донецка и Луганска, Запорожья и Херсона, вновь столкнувшихся с фашизмом. Были бы силы – пошёл бы на фронт добровольцем. Сил нет. Поэтому надежда только на вас – молодых, крепких духом и телом ребят. Защитите мою малую родину от фашистской чумы и сохраните тысячи человеческих жизней! Это жизни потомков моих друзей, моих родственников. Ведь когда-то я также встал на защиту Родины, дав возможность родиться вам. Мои дорогие защитники! Вы же победите эту гадину, вы же завершите то, что начал делать я? Приходящие в военные комиссариаты добровольцами мы, ветераны Великой Отечественной войны, в своё время, не задумываясь, поступили бы так же, как и вы сегодня. Желаю вам только победы. Буду встречать вас – героев – с флагом нашей великой страны. Хочется верить, что это будет совсем скоро!» – написал Александр Александрович Осипов.