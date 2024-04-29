Понедельник, 29 апреля, 2024

Великий вторник 2024: что запрещено делать во второй день Страстной недели

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Продолжается Страстная седмица. Во второй её день, 30 апреля, православные христиане вспоминают притчи о десяти девах, о верном и неверном рабах и о Страшном суде. Спаситель в них рассказывал народу о чудесных явлениях воскресения мёртвых, о том, что необходимо исполнять обязанности не только перед Богом, но и властью. Эти истории назидали людей и пробуждали в них веру. Ведь они искренне были убеждены в том, что Христос – Сын Бога, Мессия, приход которого уже давно ожидался благодаря предсказаниям пророков.

Пост на Страстной неделе усиливается. Христианам положено пребывать в молитве, запрещается есть мясные, молочные и рыбные продукты. Также в народной традиции существуют различные поверья и запреты, которым многие следуют. К каким из них стоит особенно прислушаться и как по приметам Великого вторника предсказать судьбу?

Традиции и запреты Великого вторника

Второй день Страстной седмицы традиционно посвящают ремонту и стирке одежды и обуви. Необходимо подготовить к празднованию Пасхи не только дом, но и вещи. Важно постирать их и хорошо погладить.

Стоит подготовить к пасхальному столу скатерть. Она должна быть белоснежно чистой. Считалось, что тот, кто встретит великий праздник с нестиранной скатертью, будет обречён на неудачи.

Стоит озаботиться закупкой продуктов для пасхального стола. Делать это раньше вторника – плохая примета. Нужно также приобрести яйца для покраски, продукты для приготовления кулича и творожной пасхи.

Ещё одна традиция – проверять запасы травяных чаёв и сборов. Из всего, что оставалось у хозяек в обиходе, делали отвары и пили. Считалось, что они приносят особую силу в Страстную седмицу.

Народные приметы 30 апреля

  • Тихий день без ветра сулит ранний урожай яровых;
  • Сокодвижение у берёз и клёнов сулит тёплую погоду;
  • Туман утром – к плохой погоде до конца месяца;
  • Куры рано сходят с насеста, лето плохим простоит;
  • Если дикие утки строят свои гнезда у самой воды, то лето будет сухое, а чем дальше от водоемов – тем дождливее.

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