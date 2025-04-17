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Изображение от Freepik
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Важно дождаться стабильного потепления — мэрия об отключении отопления в Рязани

Алексей Самохин

Представители администрации Рязани ответили в соцсетях на вопрос жителей города, когда отключат отопление.

В сообщении мэрии говорится, что администрация внимательно следит за погодными условиями, информация об окончании отопительного сезона должна появиться на официальном сайте admrzn.ru.

— Важно дождаться стабильного потепления, чтобы избежать дискомфорта от резких похолоданий, поскольку межсезонье — это период, когда погода бывает непредсказуемой, и температура может значительно колебаться, — говорится в сообщении.

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Синоптики действительно предупредили о значительном колебании температуры в ближайшее время. Правда, в метеопредупреждении говорится об аномальной для этого времени года жаре, которая установится в Рязани. Более того, метеоролог Степанов пишет, что к выходным в городе ожидается плюс 26 градусов.

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