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Погода

Рязанцев предупредили об аномально жаркой погоде 17–21 апреля

Алексей Самохин

Рязанский филиал Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустил метеопредупреждение об аномально жаркой погоде.

По прогнозам синоптиков, с 17 по 21 апреля в Рязани и области среднесуточная температура ожидается на 7 и более градусов выше нормы. Для этого периода времени нормой считается температура плюс 8-9 градусов.

Синоптик Роман Степанов в телеграм-канале пишет, что в выходные и вовсе ожидается привет от лета: максимальные температуры по области достигнут +26°С!

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— При этом до начала следующей недели не исключены локальные кратковременные дожди — которые, надеюсь, вряд ли испортят вам летнее настроение, — пишет метеоролог. — Только огромная просьба: будьте аккуратны в обращении с огнем. Иногда от невинных шашлычков до пожара — один порыв ветра…

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