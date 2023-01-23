Известный астролог Василиса Володина анонсировала важное астрологическое событие, которое произойдёт 27 января. В этот день Венера перейдёт в знак Рыбы. Как переход повлияет на жизни людей?
Володина отмечает – наступит время, когда во главу угла встанут мечтательность и идеализм. Люди захотят расслабиться, будут лениться. Душа будет требовать развлечений и радости.
Володина также предрекает в начале недели небольшие неприятности. Их нужно отпустить, чтобы в будущем не возникло неприятных чувств. Также стоит забыть о порывах брать деньги взаймы.
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