Известный астролог Василиса Володина анонсировала важное астрологическое событие, которое произойдёт 27 января. В этот день Венера перейдёт в знак Рыбы. Как переход повлияет на жизни людей?

Володина отмечает – наступит время, когда во главу угла встанут мечтательность и идеализм. Люди захотят расслабиться, будут лениться. Душа будет требовать развлечений и радости.

– Мечтателям по профессии в пору искать музу и звать ее в гости, – советует астролог.

Володина также предрекает в начале недели небольшие неприятности. Их нужно отпустить, чтобы в будущем не возникло неприятных чувств. Также стоит забыть о порывах брать деньги взаймы.