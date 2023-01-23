Понедельник, 23 января, 2023
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Василиса Володина рассказала, чем грозит переход Венеры в Рыбы

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Известный астролог Василиса Володина анонсировала важное астрологическое событие, которое произойдёт 27 января. В этот день Венера перейдёт в знак Рыбы. Как переход повлияет на жизни людей?

Володина отмечает – наступит время, когда во главу угла встанут мечтательность и идеализм. Люди захотят расслабиться, будут лениться. Душа будет требовать развлечений и радости.

– Мечтателям по профессии в пору искать музу и звать ее в гости, – советует астролог.

Володина также предрекает в начале недели небольшие неприятности. Их нужно отпустить, чтобы в будущем не возникло неприятных чувств. Также стоит забыть о порывах брать деньги взаймы.

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