Пятница, 26 мая, 2023
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Василиса Володина посоветовала россиянам смело противостоять обстоятельствам 26 мая

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Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала астропрогноз на пятницу, 26 мая.

Умение активно противостоять обстоятельствам — талант дня. Например, продолжать делать любимое дело несмотря на то, что сейчас оно не приносит денег.

Бороться за проект даже когда большинство в него не верят.

Отстаивать делом свои убеждение, например сажать деревья, когда все вокруг считают вашу обеспокоенность экологией глупостью.

Что бы ни подкинула судьба — покажите-ка ей кто в вашей жизни хозяин.

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