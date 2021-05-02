Вандалы разгромили клумбы на Аллее Славы в Димитровграде

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В Димитровграде Ульяновской области неизвестные украли около 200 цветов из клумбы на Аллее Славы, пишет портал ««Мозаика».

Ранее работники МКУ «Городские дороги» и администрации города высадили на центральных улицах города порядка пяти тысяч цветов. Среди них: петуньи, ноготки, бархотки.

В городской администрации назвали случившееся «варварством, которое достойно всеобщего осуждения и строгого наказания».

По факту случившегося написали заявление в полицию. Горожан попросили помочь в расследовании.