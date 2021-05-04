«Вальс Победы» в Рязани пройдёт в онлайн-формате

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Рязанское движение «Губернский бал» приглашает всех желающих присоединиться к интернет-трансляции «Вальс Победы 2021» 5 мая в 18.00. Прямая трансляция состоится в социальной сети «Вконтакте» на странице движения.

Организатор «Вальса Победы» Алексей Лавренёв рассказал о проекте:

– Яркой составляющей народных гуляний 9 мая в Рязани, начиная с 2012 года, стали ретро-танцплощадки под духовой оркестр, которые проходили на площади Ленина, в Соборном парке и в ЦПКиО. В 2020 году из-за ограничений проект «Вальс Победы» не проводился. В этом, 2021 году, участники движения «Губернский бал» активно готовились, но, к сожалению, в конце апреля запланированные на 9 мая массовые мероприятия были также отменены. Поэтому программу танцев «Вальс Победы 2021», подготовленную нашим сообществом, можно увидеть 5 мая с 18 до 19 часов в онлайн-трансляции.

Видеосъёмка программы пройдёт на улице Ленина, на площадке перед филармонией. «Вальс Победы» можно увидеть и воочию при условии соблюдения социальной дистанции и использовании средств санитарно-эпидемиологической защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В программе: вальсы, фокстроты, танго, кадрили, рио-рита и другие танцы, которые подарят атмосферу всеобщего единения и радости Победного Мая 1945 года.