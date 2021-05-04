«Вальс Победы» в Рязани пройдёт в онлайн-формате

Рязанское движение «Губернский бал» приглашает всех желающих присоединиться к интернет-трансляции «Вальс Победы 2021» 5 мая в 18.00. Прямая трансляция состоится в социальной сети «Вконтакте» на странице движения.
Организатор «Вальса Победы» Алексей Лавренёв рассказал о проекте:
Видеосъёмка программы пройдёт на улице Ленина, на площадке перед филармонией. «Вальс Победы» можно увидеть и воочию при условии соблюдения социальной дистанции и использовании средств санитарно-эпидемиологической защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
В программе: вальсы, фокстроты, танго, кадрили, рио-рита и другие танцы, которые подарят атмосферу всеобщего единения и радости Победного Мая 1945 года.