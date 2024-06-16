В зоне СВО женщину спасла от дрона подаренная сыном игрушка

Женщину-фельдшера спасла от вражеского дрона в зоне проведения спецоперации игрушка в виде котика, подаренная десятилетним сыном, пишет SHOT.

Командир медицинского взвода с позывным Оса уже полтора года спасает жизни военных и вытаскивает с поля боя раненых. Она ушла на фронт добровольцем

Недавно в районе Кременной она с коллегами попала под обстрел. Когда фельдшер убегала от беспилотника, с ее рюкзака упала мягкая игрушка.

Женщина прыгнула в окоп, чтобы подобрать талисман. Спустя несколько секунд БПЛА влетел в рядом стоящее авто и взорвался.