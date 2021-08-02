В Ярославле разъяснили порядок получения медотводов от вакцинации

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Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин рассказал о порядке получения медотводов от вакцинации, пишет ЯрNews.

По его словам, решение о получении справки принимает врачебная комиссия медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию.

«В случае отсутствия участкового врача все пациенты обслуживаются другими врачами поликлиники», – отметил Гулин.

Чиновник добавил, что превышение сроков ожидания может быть связано с отпускным периодом и листками нетрудоспособности сотрудников.