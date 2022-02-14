В выходные с улиц Рязани продолжали вывозить снег

В субботу и воскресенье Дирекция благоустройства продолжила уборку города, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С улиц вывозили снег, проводили обработку дорог и пешеходных зон противогололедными средствами, приводили в порядок остановки общественного транспорта, убирали мусор и удаляли несанкционированные объявления.

Вывоз снега продолжили на участках улиц Яхонтова, Семчинской, Ленина, Московском шоссе. Грейдирование — на улицах Зубковой, Новоселов, Баженова, Голенчинском шоссе.

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В работах было задействовано 63 единицы техники Дирекции благоустройства города и подрядных организаций: комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики, грейдеры, бульдозеры.