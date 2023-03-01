Среда, 1 марта, 2023
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В Воронеже мужчина занялся сексом с 13-летней девочкой в заброшенном здании

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Житель Воронежа переспал со школьницей в заброшенном здании, сообщил портал «МОЁ! Онлайн».

Инцидент произошел в августе прошлого года. По предварительной версии, 49-летний мужчина общался с 13-летней девочкой в мессенджере на откровенные темы. Вскоре он позвал ребенка на встречу в заброшенный дом.

Там злоумышленник занялся с девочкой сексом. Ее мать узнала об этом только через полгода.

В отношении воронежца возбудили дело о развратных действиях, а также о половом сношении с подростком. Его задержали, мужчина дает признательные показания.

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