В Воронеже мужчина занялся сексом с 13-летней девочкой в заброшенном здании

Житель Воронежа переспал со школьницей в заброшенном здании, сообщил портал «МОЁ! Онлайн».

Инцидент произошел в августе прошлого года. По предварительной версии, 49-летний мужчина общался с 13-летней девочкой в мессенджере на откровенные темы. Вскоре он позвал ребенка на встречу в заброшенный дом.

Там злоумышленник занялся с девочкой сексом. Ее мать узнала об этом только через полгода.

В отношении воронежца возбудили дело о развратных действиях, а также о половом сношении с подростком. Его задержали, мужчина дает признательные показания.