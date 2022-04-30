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Суббота, 30 апреля, 2022

В Вологде муж обнаружил дома убитыми супругу и двух детей

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В Вологде муж обнаружил дома убитыми супругу и двух детей

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

В Вологде вернувшийся с работы муж обнаружил дома убитыми 33-летнюю супругу, 3-летнюю дочь и 4-летнего сына, сообщает пресс-служба СК по региону. 

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На телах женщины и детей имелись множественные колото-резаные ранения.

Сейчас следователи рассматривают различные варианты случившегося. По одной из версий, мать сама причинила детям смертельные ранения, затем покончила с собой. Известно, что женщина ранее проходила психиатрическое лечение.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких лиц, в том числе малолетних. На месте происшествия работают следователи, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

«Расследование взято под личный контроль руководителя следственного управления, производство по уголовному делу поручено первому отделу по расследованию особо важных дел областного аппарата ведомства», — говорится в сообщении следкома.

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