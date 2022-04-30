В Вологде муж обнаружил дома убитыми супругу и двух детей

В Вологде вернувшийся с работы муж обнаружил дома убитыми 33-летнюю супругу, 3-летнюю дочь и 4-летнего сына, сообщает пресс-служба СК по региону.

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На телах женщины и детей имелись множественные колото-резаные ранения.

Сейчас следователи рассматривают различные варианты случившегося. По одной из версий, мать сама причинила детям смертельные ранения, затем покончила с собой. Известно, что женщина ранее проходила психиатрическое лечение.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких лиц, в том числе малолетних. На месте происшествия работают следователи, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.