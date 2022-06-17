В Волгоградской области пьяный отец до смерти избил двухлетнюю дочь из-за плача

В поселке Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области 25-летний пьяный отец до смерти избил свою двухлетнюю дочь из-за плача, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент случился в пятницу, 17 июня. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был раздражен постоянным плачем своей дочери. Злоумышленник прибег к рукоприкладству. Из-за полученных травм девочка погибла.

Ребёнка пыталась защитить её 37-летняя мать, однако мужчина стал избивать женщину. В какой-то момент ей удалось убежать к соседям, где она вызвала правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.