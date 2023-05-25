Водитель кроссовера, который сбил мальчика на самокате, сам оказался в больнице после того, как его ударил отец пострадавшего ребенка, пишет V1.RU.

Инцидент произошел вечером 23 мая в ЖК «Бастион» на бульваре 30-летия Победы. По предварительной версии, мальчик ехал на самокате по тротуару и выезжал на проезжую часть двора. В этот момент в него на большой скорости врезался автомобиль под управлением 29-летнего мужчины.

Пострадавшего отбросило не менее чем на шесть метров. К счастью, он отделался ушибами. К месту аварии подбежал его отец и одним ударом уложил автомобилиста на асфальт.

«У него кровоизлияние в мозг, потеря памяти. Он сейчас лежит в больнице. В момент аварии у него в машине спереди сидела жена, а сзади маленькая дочь. Когда ему прилетело в лицо, она кричала: «Папа упал, папа упал», – рассказал собеседник издания.

Кроме того, папа мальчика схватил самокат и сильно ударил им о капот кроссовера.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что водитель попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.