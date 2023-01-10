Вторник, 10 января, 2023
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В Волгограде пожаловались на работу 55-го автобуса

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Жители Волгограда возмутились работой автобусов маршрута № 55, который соединяет Красноармейский район с центром города, сообщил V1.RU.

По словам местных жителей, транспортные средства ходят со слишком большим интервалом. Ситуацию усугубила холодная погода.

«Автобус 55 ходит не по расписанию с очень большими интервалами, что критично особенно в холодную погоду», – отметил один из волгоградцев.

Также горожане посетовали, что работающие на этом маршруте машины нередко забиты до отказа. Так, некоторым пассажирам приходится пропускать по несколько автобусов.

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