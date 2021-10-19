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Вторник, 19 октября, 2021
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В Верхнем городском парке Рязани вырубят 76 ясеней и высадят 700 новых деревьев и кустарников

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

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В Рязани в Верхнем городском парке вырубят 76 многолетних ясеней, а также высадят 700 единиц зеленых насаждений. Об этом сообщает мэрия города. 

Решение о необходимости вырубки деревьев в парке было принято после проведения комиссионного обследование. Выяснилось, что 80 деревьев, в числе которых 76 ясеней, заражённых узкотелой изумрудной златкой, 3 клёна и 1 липа являются аварийными. 

Вместе с этим с 23 октября планируется высадка 700 новых деревьев и кустарников. Среди них: дуб, берёза, ель, барбарис, форзиция, сирень, спирея и гортензия. 

Отмечается, что работы по благоустройству проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 

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