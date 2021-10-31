В Уссурийске женщина бросила автомобиль с ребёнком на железнодорожных путях

В Приморском Уссурийске 44-летняя жительница села Борисовка оставила автомобиль с 12-летней девочкой на железнодорожном переезде, который чуть не попал под электропоезд. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД России по региону.

Автомобиль с ребёнком на железной дороге заметили прохожие, которые поспешили его убрать. По словам очевидцев, машина едва не попала под электричку. К счастью, машинист успел затормозить. Видео с места случившегося опубликовали в соцсетях.

Вскоре полиция установила личность матери девочки. По её словам, она оставила автомобиль, так как у неё возникли срочные дела.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ). Проверку инцидента проведёт также прокуратура региона.